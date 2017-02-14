استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بدعم من الجهود التي تقودها منظمة أوبك لتقليص الإنتاج بينما أدى ارتفاع إنتاج آخرين إلى بقاء عقود الخام الآجلة في النطاق الضيق الذي تتحرك فيه منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.63 دولار للبرميل بارتفاع قدره أربعة سنتات عن سعر آخر تسوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 52.97 دولار للبرميل.

ويأتي هذا بعد انخفاض الأسعار 2% في الجلسة السابقة. ويتحرك الخامان في نطاق خمسة دولارات منذ بداية هذا العام.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 في مسعى لكبح تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية.

لكن مما قوض تلك الجهود ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة حيث أدت زيادة أنشطة الحفر وبخاصة من قبل منتجي النفط الصخري إلى ارتفاع الإنتاج الإجمالي إلى 8.98 مليون برميل يوميا بزيادة 6.5% منذ منتصف 2016 لتسجل أعلى مستوى منذ أبريل العام الماضي.

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