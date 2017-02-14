نجح الجيش الليبي بالتعاون مع الجيش المصري فى تحرير 13 مصرى مختطف بليبيا من قبل عناصر مسلحة، وذلك بعد أن قامت عناصر مسلحه بخطف عدد ١٣ مصريًا ومطالبه ذويهم بدفع فديه ماليه. واستغاث الأهالى برئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية للتحرك لتحرير هذه العناصر وتم الوصول لمكان الاختطاف بواسطة معلومات استخباراته للمخابرات الحربية المصرية والتي قامت […] أقراء المزيد من المصدر