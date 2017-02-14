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بالأسماء.. تحرير 13 مصريًا مختطفًا بليبيا

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

نجح الجيش الليبي بالتعاون مع الجيش المصري فى تحرير 13 مصرى مختطف بليبيا من قبل عناصر مسلحة، وذلك بعد أن قامت عناصر مسلحه بخطف عدد ١٣ مصريًا ومطالبه ذويهم بدفع فديه ماليه. واستغاث الأهالى برئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية للتحرك لتحرير هذه العناصر وتم الوصول لمكان الاختطاف بواسطة معلومات استخباراته للمخابرات الحربية المصرية والتي قامت […] أقراء المزيد من المصدر

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