عملت عناصر من الدفاع المدني يتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٤ عند الساعة ١٤:٢٠ على اخماد حريق شبّ في سيارة في عنايا-جبيل. واقتصرت الاضرار على الماديات. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية […] أقراء المزيد من المصدر