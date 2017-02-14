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حريق سيارة في عنايا

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

عملت عناصر من الدفاع المدني يتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٤ عند الساعة ١٤:٢٠ على اخماد حريق شبّ في سيارة في عنايا-جبيل. واقتصرت الاضرار على الماديات. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية […] أقراء المزيد من المصدر

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