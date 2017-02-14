عاجل.. مصادر تركية: إلقاء القبض على العقل المدبر لهجوم رأس السنة في إسطنبول وهو فرنسي من أصول تركية. ومان “عبد القادر ماشاريبوف” المتهم بارتكاب الهجوم المسلح في ملهى “ريينا” التركي بإسطنبول ليلة رأس السنة، فاجأ بطلبه من القاضي أن ينزل بحقه عقوبة الإعدام. جاء ذلك في إفادته أمس الاثنين، أمام قاضي محكمة صلح […] أقراء المزيد من المصدر