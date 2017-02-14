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عاجل: الأمن العام الإسرائيلي يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد 

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

عاجل: جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( شاباك) يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد ” لدواع وتقديرات أمنية”. أخبار قد تهمكاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»توقيف مطلوب في باب الرمل طرابلسعاجل: وقف قرار ترامب […] أقراء المزيد من المصدر

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