عاجل: جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( شاباك) يؤكد أن سفير إسرائيل غادر مصر منذ 3 أشهر ولم يعد ” لدواع وتقديرات أمنية”. أخبار قد تهمكاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»توقيف مطلوب في باب الرمل طرابلسعاجل: وقف قرار ترامب […] أقراء المزيد من المصدر