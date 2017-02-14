عاجل.. ريشت بيت: مجهولون يقتحمون قاعدة تدريب عسكرية “المار” فى النقب جنوب فلسطين المحتلة ويتمكنون من سرقة جيب عسكري والانسحاب من المكان. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان […] أقراء المزيد من المصدر