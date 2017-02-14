أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب على مواطنى سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة فى أحدث انتكاسة قانونية للحكومة. الحكم اتى الذى أصدرته القاضية الجزئية الأمريكية ليونى برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا، وقالت “برينكيما” إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق […] أقراء المزيد من المصدر