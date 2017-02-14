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قاضية فى فرجينيا تصدر أمرا جديدا ضد قرار ترامب بحظر سفر مواطنى دول إسلامية

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأمريكية أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب على مواطنى سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة فى أحدث انتكاسة قانونية للحكومة. الحكم اتى الذى أصدرته القاضية الجزئية الأمريكية ليونى برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا، وقالت “برينكيما” إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق […] أقراء المزيد من المصدر

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