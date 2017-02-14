ينتظر العديد من العرب قراراً بأن يوقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للسماح بسفر العالم العربي إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لكنه استبعد سبع دول والتي قد تكون محظورة في الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة في النظام الجديد، التي وصفت كما صادمة بمثابة تغيير في سياسة منح التأشيرات لمواطني العالم العربي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ما صحة قرار ترامب السماح بالسفر لأمريكا بدون تأشيرة لدول بالعالم العربي من ضمنها لبنان
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