طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “برد قانون الايجارات نظرا لتسببه بتهجير جماعي لمليون مواطن لبناني وتشكيله خطرا مباشرا على الامن القومي والأمن الاجتماعي وتغييرا خطيرا في البنية الاجتماعية اللبنانية في حال تم نشر القانون، نظرا لعدم وجود خطة وسياسة اسكانية، ولوجود ثغرات كبيرة في قانون الايجارات”.

وقال في بيان اليوم: “لا يمكن ان يكون تشغيل السوق العقاري على حساب المحافظة على البنية الاجتماعية للبنان التي تكونت تدريجيا وامتزج الشعب وتعايش طبيعيا وتوزع على كامل الاراضي اللبنانية من مختلف الاديان والمذاهب في المدينة وكافة المحافظات والمناطق، وسيضرب اولا صيغة العيش المشترك التي بني عليها لبنان، دون اي خطة اسكانية بديلة لدمج العائلات اللبنانية بأماكن تواجدها والذي امتد طوال مئات السنين وكون لبنان الرسالة الذي نعرفه اليوم بتعايش الاسلامي المسيحي في كل حي وشارع ومنطقة ومحافظة، بخاصة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن هي تحت حدها الادنى مع عدم زيادة الاجور والمعاشات التي شهدت ارتفاعا خجولا منذ التسعينات وانهيار العملة اللبنانية تجاه الدولار، بمقابل ارتفاع هائل باسعار العقارات، وادى الى عدم قدرة اللبنانيين المالية على تسديد مصاريفهم الاساسية، ولن يستطيعوا بالتأكيد شراء او استئجار اي شقة سكنية بدخلهم المحدود، في حال تم تهجيرهم قسرا”.

أضاف: “بهذا، يكون هذا القانون قد قضى على مستقبل العائلات الاساسية أقراء المزيد من المصدر