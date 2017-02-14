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مواكب لامل تنطلق من الضاحية بإتجاه الجديد.. كرمى خياط: يتم تهديدنا بالرصاص وقطع البث وهذا لن يردعنا

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

نائبة رئيس مجلس إدارة الجديد كرمى خياط: يتم تهديدنا بالرصاص وقطع البث وهذا لن يردعنا عن قول الحقائق ومواكب سيارة جديدة لحركة امل تنطلق من الضاحية بإتجاه مبنى قناة الجديد أخبار قد تهمكتوقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسالفتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر إبراهيمالامن العام: توقيف […] أقراء المزيد من المصدر

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