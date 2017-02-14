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‏استقالة منير المقدح من قيادة القوة الامنية الفلسطينية

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

‏أعلن قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لصوت لبنان انه قدم استقالته رسميا من قيادة القوة الامنية الفلسطينية أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان […] أقراء المزيد من المصدر

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