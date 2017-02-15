أثارت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، عاصفة من الانتقادات، بعدما شاركت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لها إلى جانب والدها دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وكتبت إيفانكا التي شاركت بشكل لافت في الحملة لانتخابية لوالدها “مباحثات هائلة مع اثنين من زعماء العالم حول أهمية جلوس المرأة إلى […] أقراء المزيد من المصدر