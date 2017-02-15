آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » اليمن : مقتل 20 من الحوثي بقصف للتحالف العربي على الحديدة

اليمن : مقتل 20 من الحوثي بقصف للتحالف العربي على الحديدة

Posted by on February 15, 2017 0 Comment

اليمن .. مصادر محلية: مقتل 20 من مليشيا الحوثي بقصف جوي للتحالف العربي على الحديدة أخبار قد تهمكإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةوفاة راقصة بالية نتيجة إهمال طبيتسليم تاجر المخدرات المكسيكي “إل تشابو» إلى الولايات المتحدةعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولمخزومي التقى محافظ عكار: نأمل في أن تحظى المنطقة بالاهتمام […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com