اليمن .. مصادر محلية: مقتل 20 من مليشيا الحوثي بقصف جوي للتحالف العربي على الحديدة أخبار قد تهمكإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةوفاة راقصة بالية نتيجة إهمال طبيتسليم تاجر المخدرات المكسيكي “إل تشابو» إلى الولايات المتحدةعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولمخزومي التقى محافظ عكار: نأمل في أن تحظى المنطقة بالاهتمام […] أقراء المزيد من المصدر