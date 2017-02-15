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امانة التربية في الاحرار أكدت دعمها مطالب أساتذة الثانوي

Posted by on February 15, 2017 0 Comment

ذكرت امانة التربية في حزب الوطنيين الاحرار في بيان أصدرته، دعمها و تضامنها مع مطالب أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وطالبت المسؤولين بالعمل على اقرار سلسلة الرتب والرواتب والمحافظة على المكتسبات التي أقرها لهم القانون.

وشددت “على وجوب الحفاظ على موقع استاذ التعليم الثانوي ورفض ما يسمى بالملاك الموحد ما قبل الشامل”.

وأعلنت وقوفها “الى جانب المطالب المحقة التي تحمل لواءها رابطة التعليم الثانوي الرسمي، خصوصاان هذا القطاع هو العمود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان”.

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