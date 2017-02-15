روى انتحاري مغربي الجنسية جرى القبض عليه مؤخراً، حكاية انضمامه إلى تنظيم داعش الارهابي، وملابسات خروجه من مدينة دار البيضاء، كما تحدّث عن مهام كلف بها في سوريا قبل الانتقال إلى العراق، مؤكداً أن ثلاثة من اشقائه سبقوه إلى ما يعرف بـ”دولة الخلافة” قتلوا جميعاً، الاول في عملية انتحارية نفذها في قضاء بيجي، والثاني في […] أقراء المزيد من المصدر