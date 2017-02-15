هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكالات المخابرات في بلاده، الأربعاء، بسبب ما وصفها بأنها تسريبات غير قانونية للمعلومات، ورفض تقارير عن اتصالات بين أعضاء حملته الانتخابية ومسؤولي مخابرات روس. ويتخذ ترامب موقف الدفاع، في حين تعاني إدارته آثار الاستقالة المفاجئة لمايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي، الإثنين. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت متأخر […] أقراء المزيد من المصدر