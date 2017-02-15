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 ريفي: ‏نطالب بالعودة عن الخطأ  المتمثل بموقف رئيس الجمهورية الذي شرَّع سلاح ⁧‫حزب الله‬⁩ 

Posted by on February 15, 2017 0 Comment

قال اللواء اشرف ريفي: ‏نطالب بالعودة عن الخطأ الجسيم المتمثل بموقف رئيس الجمهورية الذي شرَّع سلاح ⁧‫حزب الله‬⁩ وأوكل إليه مهمة الدفاع عن ⁧‫لبنان‬⁩ خلافاً للدستور. واضاف ريفي: ‏الصمت أو الإعتراض الخجول على ما قاله الرئيس عون لا يكفي ولا يُغني عن إتخاذ موقف للحكومة يؤكد الإلتزام بالقرارات الدولية خاصة 1559 و1701. أخبار قد تهمكعاجل.. البحرية […] أقراء المزيد من المصدر

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