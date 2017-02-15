أهداف الموازنة إعطاء الشفافية والمراقبة والادارة الرشيدة وليس ضرب الإقتصاد والنمو

ذكر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل “أن القطاع الخاص كان أول المطالبين بموازنة شفافة منذ 11 سنة، أي منذ السنة الأولى لغيابها”، وأوضح في بيان “أن أهداف الموازنة الأساسية هي إعطاء الشفافية والمراقبة والإدارة الرشيدة والحوكمة والمحاسبة”، معتبرا “أن غياب الموازنة لمدى 11 سنة كلف الدولة المزيد من العجز والدين العام الذي ارتفع من 38,5 مليار دولار في العام 2005 الى 75 مليارا في العام 2016”.

وقال :”بلد من دون موازنة يعني أنه يتجه نحو المجهول، وأن الشعب والشركات ورجال الأعمال دفعوا ثمنا باهظا في السنوات الثلاثة الأخيرة نتيجة الفراغ الرئاسي والخلافات السياسية والحروب الإقليمية. وبالتالي هؤلاء جاهدوا من أجل الإستمرار بالوقوف على أقدامهم. وبالتالي بعد الإتفاق السياسي الذي أدى الى إنتخاب رئيس الجمهورية وما تبعه من خطوات ايجابية لا بد من إعطائهم جرعة اوكسيجين من أجل تطوير وإنماء أعمالهم من جديد”.

ولفت الى “أن مشروع الموازنة العامة للعام 2017 جاء بشكل معاكس لرؤيتنا الاقتصادية، حيث نصفها يعتمد على ضرائب جديدة، وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق ال8% وهي بالتالي تزيد الرواتب دون إصلاح فعلي. لم نرفض سلسلة الرتب والرواتب بل نرفض إقرارها دون أن تتواكب مع إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها”.

وكرر “أنه يؤيد زيادة الرواتب شرط أن تكون أقراء المزيد من المصدر