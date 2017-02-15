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مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي

Posted by on February 15, 2017 0 Comment

دوري الخليج العربي الاماراتي, مباشر مباراة الجزيرة و الإمارات بث مباشر الاربعاء 15-2-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي. التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لنادي الإمارات الإماراتي قال أن مباراة فريقه الأربعاء ضد نادي الجزيرة ستكون مباراة قوية جداً خاصة أنه سيلعب ضد متصدر الترتيب ، ويلعب الإمارات ضد الجزيرة في إطار الجولة 19 من دوري الخليج العربي […] أقراء المزيد من المصدر

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