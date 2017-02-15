لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 18 بينهم قضاة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم سيارة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. وأوضح قائد الشرطة في بيشاور طاهر خان أن انتحارياً يستقل دراجة نارية اصطدم بها في سيارة تقل قضاة المحكمة المدنية بحي “حيات آباد” بمدينة بيشاور ما أدى إلى مقتل سائق […] أقراء المزيد من المصدر