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مقتل وإصابة 20 في هجوم انتحاري على سيارة قضاة بباكستان

Posted by on February 15, 2017 0 Comment

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 18 بينهم قضاة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم سيارة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. وأوضح قائد الشرطة في بيشاور طاهر خان أن انتحارياً يستقل دراجة نارية اصطدم بها في سيارة تقل قضاة المحكمة المدنية بحي “حيات آباد” بمدينة بيشاور ما أدى إلى مقتل سائق […] أقراء المزيد من المصدر

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