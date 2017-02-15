التقطت الكاميرات الداخلية فى مطار كوالالمبور الدولى، صورة للسيدة التى أرسلها زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون لاغتيال أخوه غير الشقيق كيم جونج نام، أمس. وأظهر الصورة السيدة مرتدية بلوزة بيضاء وبنطلون وردى واقفة فى مطار كوالالمبور بماليزيا فى انتظار سيارة أجرة. وانتشرت تلك الصورة، فى الوقت الذى أفادت فيه تقارير بأن عميلتين لنظام كوريا […] أقراء المزيد من المصدر