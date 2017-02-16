أثار النائب الروسي فيتالي ميلونوف غضب اليهود في البلاد عندما اتهم أجدادهم بأنهم “كانوا يسلقون المسيحيين في القدور”. والمعروف عن النائب ميلونوف أنه صاحب القانون الذي يعاقب من يقوم بـ”دعاية مثلية”. وهاجم النائب بشدةٍ،، عضوين يهوديين في المجلس البلدي لمدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب)؛ هما بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك، خلال تظاهرة طالبت بإعادة كاتدرائية كبيرة […] أقراء المزيد من المصدر