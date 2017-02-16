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البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي المستقيل ضلل إدارة ترامب

Posted by on February 16, 2017 0 Comment

أكد البيت الأبيض اليوم، أن قضية استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين “تتعلق بتلاشي الثقة به وليست مسألة قانونية من أي نوع”. وقال المتحدث باسم الأبيض “شون سبايسر”، “إن فلين ضلل الإدارة الامريكية، وإن الرئيس دونالد ترامب وجه بإجراء تحقيق شامل حول المسألة، والذي خلص إلى أنه لم يرتكب مخالفة قانونية ولكنه لم يعد […] أقراء المزيد من المصدر

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