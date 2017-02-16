صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1438هـ، ‏من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل […] أقراء المزيد من المصدر