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الداخلية السعودية تطيح بأربع خلايا عنقودية إرهابية

Posted by on February 16, 2017 0 Comment

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1438هـ، ‏من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل […] أقراء المزيد من المصدر

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