صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودي أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1438هـ، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الداخلية السعودية تطيح بأربع خلايا عنقودية إرهابية
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