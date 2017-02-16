السعودية.. الداخلية: خلايا داعش في السعودية مكونة من 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني أخبار قد تهمكالمفكرة ليوم الاحد 15 كانون الاول 2017هذه الأطعمة تطيل العمروفاة طفل فرنسي بعد معاقبته لتبوله في الفراشعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي […] أقراء المزيد من المصدر