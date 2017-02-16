رفض القضاء القبرصي، اليوم الخميس، طلب اللجوء الذي تقدم به خاطف الطائرة المصري، سيف الدين مصطفى، إلى السلطات القبرصية. وقالت صحيفة “قبرص ميل” القبرصية، إن مصر طلبت من السلطات القبرصية أن تسلمها سيف الدين مصطفى، بعد أن قام في شهر مارس الماضي، بخطف طائرة الرحلة رقم 181 من الإسكندرية، وإجبارها على الهبوط في قبرص، تحت […] أقراء المزيد من المصدر