استنكر “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” في بيان، “التضليل الذي يمارس من بعض المالكين، وانشاء تجمعات وهمية تحمل ذات اسم تجمع المحامين الذي يعمل بكل مهنية وجدية وحيادية منذ سنوات للطعن وتعديل قانون الايجارات ومنع تهجير الوطن والمواطنين، وهو يضم محامين يعملون بكل حرفية وحيادية من كافة الطوائف والمذاهب وحتى محامين مالكين وغير مالكين، للعمل على منع تهجير مليون مواطن لبناني والمحافظة في ذات الوقت على حق السكن وحق الملكية”.

وقال: “لقد جرت العديد من الاعتداءات علينا، جسدية ومعنوية، لمنعنا وترهيبنا من اكمال مسيرتنا في الدفاع عن الشعب اللبناني، ولم ينجحوا، وان خلق اطار وهمي من تجمع جديد للمحامين يحمل ذات الاسم يندرج في نفس اطار التضليل من البيانات لحمل المواطنين وايهامهم بأن تجمعنا هو الذي يدعو الى تنفيذ القانون والى تأييده، مما يؤدي الى بلبلة واسعة بين المواطنين والى تنفيذهم اخلاءات واسعة ودفع بدلات ايجار واتباع اجراءات تضر مباشرة بمصالح ربع الشعب اللبناني، وتصب في النهاية في نفس الخط الهديدي الذي يمارس على المحامين وعلى مليون مواطن لبناني”.

أضاف: “هذه الاضاليل باتت مكشوفة للشعب اللبناني، ونحذر من التمادي بها ونعتبر البيان اليوم بمثابة اخبار للنيابة العامة ولنقابة المحامين للكشف عن حقيقة وهدف انتحال الاسم المشابه لتجمعنا كونه ضلل العديد من المواطنين واعطى انطباعا ان تجمعنا هو الذي يصدر هكذا بيانات أقراء المزيد من المصدر