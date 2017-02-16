عاجل: مقتل 24 مدنياً في قصف تركي على مدينة الباب السورية (المرصد) أخبار قد تهمكسيزار أبي خليل: أعلن فتح بلوكات نفط للمزايدة مياه بيروت: جداول إصدارات سنة 2017 أصبحت قيد التحصيلوفاة رئيس وزراء السويد الأسبق “توربيون فالدين” عن 90 عاماعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1وفاة متفرج أثناء التقاطه […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: مقتل 24 مدنياً في قصف تركي على مدينة الباب السورية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!