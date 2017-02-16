عاجل من السعودية: الداخلية تعلن اليوم عن القبض على خلايا إرهابية ترتبط بتنظيم ما يسمى داعش في بعض المناطق في السعودية أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات […] أقراء المزيد من المصدر