عاجل من السعودية: الداخلية تعلن اليوم عن القبض على خلايا إرهابية ترتبط بتنظيم ما يسمى داعش في بعض المناطق في السعودية أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديالوفيات […] أقراء المزيد من المصدر
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