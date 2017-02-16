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عاجل من العراق: ارتفاع عدد القتلى إلى 18 و 50 مصابا بتفجير البياع  

Posted by on February 16, 2017 0 Comment

عاجل من العراق: ارتفاع عدد القتلى إلى 18 و 50 مصابا بتفجير السيارة المفخخة في البياع جنوب غرب بغداد أخبار قد تهمكوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوكيف يؤثر الوزن الزائد على فرص الإنجاب؟جهاز الأشعة قد يقتلك.. وفاة سيدة تركية بسبب الـ MRIمقتل وإصابة العشرات في انفجار أمام مسجد بأفغانستانوفاة 18 طفلا في […] أقراء المزيد من المصدر

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