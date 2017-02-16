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.فضيحة في مكتب ترامب..لماذا تعرت زوجة نتنياهو أمام الرئيس الأمريكي؟

Posted by on February 16, 2017 0 Comment

شن صحفي إسرائيلي هجوما حادا على سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن ظهرت عارية الساقين أمام الرئيس الأمريكي خلال لقاء جمع زوجها وترامب. وعلق “رامي يتسهار” رئيس تحرير موقع “عنيان مركازي” العبري قائلا: حقا ماذا تفعل هذه السيدة؟ أمر محرج؟ مهين؟ فلتقرروا بأنفسكم. الواضح كالشمس أنها لم تكشف عن ساقيها مصادفة بل قامت […] أقراء المزيد من المصدر

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