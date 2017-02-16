شن صحفي إسرائيلي هجوما حادا على سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن ظهرت عارية الساقين أمام الرئيس الأمريكي خلال لقاء جمع زوجها وترامب. وعلق “رامي يتسهار” رئيس تحرير موقع “عنيان مركازي” العبري قائلا: حقا ماذا تفعل هذه السيدة؟ أمر محرج؟ مهين؟ فلتقرروا بأنفسكم. الواضح كالشمس أنها لم تكشف عن ساقيها مصادفة بل قامت […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » .فضيحة في مكتب ترامب..لماذا تعرت زوجة نتنياهو أمام الرئيس الأمريكي؟
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