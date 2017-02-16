انفعل أمين منطقة عسير، صالح القاضي، على مذيع قناة العربية بسبب مقاطعة الأخير له أثناء الحديث وإصراره على توجيه تهمة التقصير له، وذلك بعد ما خلفته أمطار أبها أمس من أضرار كبيرة. وأوضح أمين منطقة عسير أن هطول الأمطار كان غير مسبوقًا خاصة وأن منطقة أبها جبلية ما تسبب في إغلاق الشوارع، لافتًا إلى أهم […] أقراء المزيد من المصدر