مباراه أياكس أمستردام وليجيا وارسو بث مباشر 16-2-2017, مباشر مباراة أياكس أمستردام و ليجيا وارسو بث مباشر الخميس 16-2-2017 الدوري الاوروبي.UEFA Europa League.مباشر مباراة أياكس أمستردام و ليجيا وارسو بث مباشر الخميس 16-2-2017 الدوري الاوروبي. دمرت مجموعة من المشجعين المتعصبين التابعين لنادي “ليجيا وارسو” البولندي مقرًا لرابطة مشجعي نادي “آياكس أمستردام” الهولندي قبل ساعات من […] أقراء المزيد من المصدر