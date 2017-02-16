تقام اليوم، الخميس، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام سانت إيتيان الفرنسى، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة الدورى الأوروبى “يوروباليج”.Manchester United Saint Etienne. يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره سانت إيتيان الفرنسي، اليوم ي مدينة مانشستر بإنجلترا مباراة كبيرة منتظرة تجمع الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد علي ملعبهم ووسط جمهورهم مع فريق سانت ايتيان الفرنسي […] أقراء المزيد من المصدر