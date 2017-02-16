علق رئيس النظام السوري بشار الأسد، الخميس، على مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده، وأثار استهجانا واسعا حول العالم. وقال الأسد في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية بثت الخميس، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر دخول السوريين الولايات المتحدة “ليست ضد الشعب السوري”. وأضاف الأسد في المقابلة […] أقراء المزيد من المصدر