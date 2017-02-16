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‏الأناضول: زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب “جناق قلعة” التركية.

Posted by on February 16, 2017 0 Comment

‏”الأناضول”: زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب “جناق قلعة” التركية. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولفيديو: مقتل 4 أشقاء وأمهم إثر حادث مروع بالخليلإطلاق نار في ولاية كولورادوا الأمريكية أثناء الانتخابات الرئاسيةتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوجنبلاط ضد “الاستفتاء»وفاة متفرج […] أقراء المزيد من المصدر

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