‏الجيش داهم مساكن يشغلها نازحون سوريون في خراج بلدة الشيخ محمد في عكار واوقف 30 شخصا لا يملكون اوراقا ثبوتية ستتم احالتهم للجهات المختصة. أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءناسا تعثر على كرة قدم اختفت في الفضاء 30 عامًاشبيه لهتلر يظهر في مسقط رأسه.. والشرطة النمساوية تطاردهمقتل 13 […] أقراء المزيد من المصدر