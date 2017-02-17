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“الديلي ميل”البريطانية:سوداني تابع لـ”داعش” إغتصب فتاة بصورة مروعة، وتركها تنزف حتى تموت

Posted by on February 17, 2017 0 Comment

شرت تقارير صحفية بريطانية اعترافات أحد عناصر تنظيم “داعش”، الذي انفصل عن التنظيم الإرهابي، بسبب ما شهده من فظائع يرتكبها بحق المدنيين. أشارت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية إلى أن الداعشي السابق الذي يدعى “نزار” قرر ترك التنظيم، بعدما شهد بعينيه اغتصاب فتاة يبلغ عمرها 15 عاما فقط. وقال نزار إنه كان شاهدا على اغتصاب الفتاة […] أقراء المزيد من المصدر

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