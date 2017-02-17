ينشغل لبنان في الوقت الراهن باستحقاقين داهمين: قانون الانتخابات، والموازنة العامة للدولة المغيبة منذ العام 2006.. بالنسبة لقانون الانتخابات. ثمة طرح جديد- قديم يقع في خانة المختلط المستخلص من أفكار وليد جنبلاط. وفيه لون من النظام النسبي الواسع المرونة القابل للقبول من جانب تيار المستقبل، فضلا عن الحزب التقدمي الاشتراكي. لكن بمقابل خفض سقف الرفض […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » بري يتحدث عن قانون يعتمد النسبية والتنوع..ونصر الله يجدد تمسكه بالنسبية بالكامل تركيز لبناني على الموازنة وقانون الانتخاب
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