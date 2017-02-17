أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر اليوم، الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الإسباني في المغرب وأصيب بعضهم بجروح. وقالت أجهزة الإنقاذ على حسابها على موقع “تويتر” أن “الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالى 500”. من جهته، أكد الحرس المدني لوكالة “فرانس برس”، أن […] أقراء المزيد من المصدر