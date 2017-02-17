عاجل من سوريا.. مصادر محلية: قتلى وجرحى بغارات عنيفة لقوات الأسد على حي الوعر في حمص أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهحسون يترحم على “الأسد” أمام […] أقراء المزيد من المصدر
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