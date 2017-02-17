مشاهدة مباراة بتروجيت والداخلية في الدوري المصري بث مباشر بتاريخ 17-02-2017 يلتقى فريقا بتروجت والداخلية، في الخامسة والنصف من مساء، اليوم الجمعة, مباشر مباراة بتروجيت و الداخلية الجمعة 17-2-2017 الدوري المصري الممتاز. مباراة بتروجيت و الداخلية الجمعة 17-2-2017 الدوري المصري الممتاز, مباشر مباراة بتروجيت و الداخلية الجمعة 17-2-2017 الدوري المصري الممتاز,مباشر مباراة بتروجيت و الداخلية […] أقراء المزيد من المصدر