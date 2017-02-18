أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الشيخ المصري عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بالإرهاب، توفي السبت “لأسباب طبيعية” عن سن 78 عاما في سجن في كارولاينا الشمالية. وهذا القيادي الجهادي الضرير الذي كان يعاني من السكري حكم عليه في 1995 بتهمة التآمر لشن اعتداءات في نيويورك ومحاولة اغتيال الرئيس […] أقراء المزيد من المصدر