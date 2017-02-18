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أمريكا تعلن سبب وفاة عمر عبد الرحمن في أحد سجونها

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الشيخ المصري عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بالإرهاب، توفي السبت “لأسباب طبيعية” عن سن 78 عاما في سجن في كارولاينا الشمالية. وهذا القيادي الجهادي الضرير الذي كان يعاني من السكري حكم عليه في 1995 بتهمة التآمر لشن اعتداءات في نيويورك ومحاولة اغتيال الرئيس […] أقراء المزيد من المصدر

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