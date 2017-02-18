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انحسار «الهبّة الباردة» في لبنان ومخاوف من عودته إلى «عين العاصفة»

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

انحسرتْ في بيروت “الهبّة الباردة» التي خيّمت على لبنان إثر التسوية السياسية التي قضتْ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، وسط طلائع “هبّة ساخنة» ناجمة عن الارتدادات السلبية، المحلية والدولية، لمواقف الرئيس عون من سلاح “حزب الله» واعتباره “مكمّلاً للجيش اللبناني»، والارتدادات المماثلة، المحلية والدولية، لهجوم الأمين العام […] أقراء المزيد من المصدر

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