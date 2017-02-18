أطلقت الإدارة العليا لبرنامج الملكة ــ ملكة المسؤولية الاجتماعية مؤتمرها الصحفي يوم أمس الجمعة، في فندق فينيسيا إنتركونتينتال في العاصمة اللبنانية بيروت، حفل تكريم الفائزات بالموسم الأول من منافسات برنامج الملكة ــ ملكة المسؤولية الاجتماعية وهن: اللبنانية أماني الجردي رئيسة مبادرة /خطى/ الفائزة بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية لعام 2016 والسورية رهف هارون رئيسة مبادرة /ضلع […] أقراء المزيد من المصدر