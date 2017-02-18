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زلزال مدمر بقوة 6.3 درجة يضرب الأرجنتين

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال الأرجنتين بالقرب من الحدود مع شيلي، حسبما ذكرت قناة ورسيا اليوم، في خبر عاجل لها. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخابات12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغوالعثور على موظف في قنصلية […] أقراء المزيد من المصدر

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