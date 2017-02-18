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عاجل: تفجير مبنى السفارة الأمريكية بكابول وسماع أصوات إطلاق نار 

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

عاجل – تفجير مبنى السفارة الأمريكية بكابول وسماع أصوات إطلاق نار أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتاعتقال أول خلية لـ”داعش» في روانداالذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولار والأسهمبلومبرج: أمريكا تعمل على مد حزب الله والنظام بالسلاح فى سوريا12 قتيلاً في حوادث إطلاق […] أقراء المزيد من المصدر

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