عاجل.. مقتل وإصابة 4 من إرهابيي “داعش” بالعراق أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، بمقتل وإصابة 4 من إرهابيي “داعش” بانفجار عبوة قرب مقبرة في “الشرقاط”، بمحافظة “صلاح الدين” بالعراق. ﻿ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى […] أقراء المزيد من المصدر