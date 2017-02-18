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عاجل.. مقتل وإصابة 4 من إرهابيي “داعش” بالعراق

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

عاجل.. مقتل وإصابة 4 من إرهابيي “داعش” بالعراق أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، بمقتل وإصابة 4 من إرهابيي “داعش” بانفجار عبوة قرب مقبرة في “الشرقاط”، بمحافظة “صلاح الدين” بالعراق. ﻿ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى […] أقراء المزيد من المصدر

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