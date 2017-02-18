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مباشر مباراة الرجاء و خنيفرة الجمعة 17-2-2017 دوري اتصالات المغرب

Posted by on February 18, 2017 0 Comment

فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يستقبل شباب أطلس خنيفرة، يوم الجمعة ، الساعة السادسة مساء، توقيت المغرب في الدورة الثامنة عشر من المنافسة الرياضية الوطنية الاحترافية ل كرة القدم، علي ملعب صاحب السمو الأمير مولاي عبد الله بالرباط. Raja Vs Khenifra مباشر مباراة الرجاء و خنيفرة, مباشر مباراة الرجاء و خنيفرة الجمعة 17-2-2017 دوري أقراء المزيد

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