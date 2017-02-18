مباشر مباراة غرناطة و ريال بيتيس بث مباشر الجمعة 17-2-2017 الدوري الاسباني ,اليوم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الأسباني الدرجة الأولى موسم 2016-2017بمباراة غرناطة أمام ريال بيتيس . granada cf vs real betis يواجه فريق ريال بيتيس الإسباني، غرناطة، الجمعة، على ملعب “نويفو لوس كارمينيس, مباشر مباراة غرناطة و ريال بيتيس أقراء المزيد
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